В Балашихе проведут парковые лекции о нейросетях и искусственном интеллекте

В Балашихе в августе и начале сентября пройдет серия бесплатных лекций об искусственном интеллекте. Посетителям парка «Пехорка» расскажут, как современные ИИ-технологии можно использовать в повседневной жизни — от решения бытовых вопросов до взаимодействия с государственными сервисами. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«В августе и начале сентября планируем в нашем парке „Пехорка“ провести целую серию лекций по искусственному интеллекту и дать прикладные рекомендации, чтобы каждый житель любого возраста смог использовать ИИ в быту, в том числе в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения или образования», — приводит слова Юрова пресс-служба администрации Балашихи.

Программу просветительского проекта «ИИ без сложных слов» подготовили совместно с ведущими российскими экспертами в области искусственного интеллекта и специалистами Сбера. Слушателям расскажут об истории развития ИИ, принципах его работы, перспективах нейросетевых технологий, а также покажут, как использовать нейросети и другие цифровые сервисы в учебе, работе и повседневных задачах. Лекции смогут посетить все желающие.

Проект реализуют администрация Балашихи и Сбер.

«Сбер — важный партнер для нас, с которым мы реализуем большое количество интересных проектов: и в сфере образования, и в сфере автоматизации процессов в администрации», — резюмировал Юров.

По словам организаторов, проект станет частью системной работы по повышению цифровой грамотности жителей. Его цель — сделать знания об искусственном интеллекте доступными для широкой аудитории и показать, что современные технологии уже сегодня могут стать полезным инструментом в повседневной жизни. Расписание лекций опубликуют в официальных аккаунтах администрации города.