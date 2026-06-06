В Балашихе прошел футбольный турнир в поддержку девочки с ДЦП

На стадионе «Пехорка-лес» в микрорайоне Балашиха-1 встретились команды из десяти предприятий и организаций города. Главная цель турнира — помощь тринадцатилетней Соне Кормишиной, которая борется с последствиями детского церебрального паралича.

Организовала встречу основатель проекта «Благотворительный матч» Анна Пономарева. На футбольном поле встретились представители городской администрации, неравнодушные жители и спортсмены из различных организаций, включая ПАО АК «Рубин», гипермаркет «Глобус», автошколу IDRIVER и другие.

Мама Сони, Инна Кормишина, рассказала о борьбе своей семьи с заболеванием дочери. Она поделилась успехами в реабилитации и выразила благодарность фонду «Мир для всех» и всем, кто откликнулся на призыв о помощи.

Во время турнира футбольное поле стадиона разделили на две части, и десять команд сыграли в формате 6х6. Один тайм длился пятнадцать минут. Роман Шуралев из команды ПАО АК «Рубин» отметил, что главное — не победа, а участие, особенно ради такой важной цели.

Анна Пономарева рассказала, что благодаря турниру удалось собрать более полумиллиона рублей для реабилитации Сони. Проект «Благотворительный матч» реализуется в Балашихе с 2018 года и уже помог пятидесяти детям с тяжелыми заболеваниями.