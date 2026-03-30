В Балашихе прошел фестиваль «Мы все можем» для детей с особенностями здоровья

В Центральном дворце культуры в Балашихе состоялся 12-й фестиваль «Мы все можем», в котором приняли участие более ста талантливых исполнителей. Свои номера представили танцоры, вокалисты, музыканты и чтецы с разными особенностями здоровья, включая детский церебральный паралич и расстройства аутистического спектра. Подробнее — в материале 360.ru.

Одним из участников стал 12-летний Захар Жуков. Несмотря на диагноз, мальчик уверенно выступил на сцене с двумя сольными номерами, исполнив песни Владимира Преснякова и хит бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

Коллектив «Зумбарики» представил зажигательный танец «Макарена», который разучивал в течение полугода. По словам тренера-преподавателя МООО инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех» городского округа Балашиха Марины Карасовой, занятия групповым фитнесом помогают маленьким пациентам с тяжелыми заболеваниями в реабилитации и социализации.

«Все тренировки подстроены именно под их непосредственные диагнозы с возможностью повтора, с возможностью тренировки координации движений и общего развития. Потом поднятие самооценки, для них это очень важно, выступление на людях, оценка их деятельности, это дает им мотивацию для дальнейших тренировок», — сказала она.

Всего в программу фестиваля вошло 38 творческих номеров. Также участники из Балашихи и Реутова показали на вернисаже в фойе ЦДК свои картины и изделия декоративно-прикладного творчества. Каждый артист получил подарки и памятные дипломы.

Мероприятие прошло уже в 12-й раз. Его организовали при поддержке АО «Криогенмаш» — одного из крупнейших градообразующих предприятий округа.