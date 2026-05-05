В Балашихе продолжают строить многопрофильную больницу

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха продолжается активное строительство многопрофильной больницы при поддержке президента России. Основные усилия сейчас направлены на облицовку фасада главного корпуса.

По словам Игоря Веселова, руководителя проекта компании «МСУ-1», бригада занимается облицовкой главного корпуса финишными панелями. Специалист отметил, что через 2–3 месяца внешний вид объекта кардинально изменится.

Параллельно ведутся работы по обустройству главного контрольно-пропускного пункта: укладывается утеплитель под систему, на которую впоследствии будет смонтирован фасад. Также обустраивается въезд в подземный эвакуационный паркинг.

На данный момент уже завершена каменная кладка, выполнены монолитные конструкции и закончены кровельные работы. Ведется установка перегородок и монтаж инженерных систем: электричества, слаботочных сетей и интернета.

Готовность объекта на текущий момент составляет 41%. В ближайших планах — завершить монтаж инженерных систем и перейти к отделочным работам.

Новый медицинский комплекс станет крупнейшим лечебным учреждением на востоке Подмосковья. В круглосуточном стационаре на 1123 места будет развернуто отделение экстренной помощи. Консультативно-диагностический центр рассчитан на 300 пациентов ежедневно. Для работы в больнице планируют набрать свыше 3000 сотрудников, включая 700 врачей.