В Балашихе продолжают строить эстакаду над ж/д линиями

В районе станции Черное в Балашихе продолжаются работы по сооружению эстакады над железнодорожными путями. Новая трасса с путепроводом будет проложена параллельно существующему переезду, примерно в 400 метрах от Носовихинского шоссе в сторону деревень Черное и Федурново.

По словам заместителя генерального директора АО «Миск» Радмира Сакаева, сейчас рабочие переустраивают инженерные коммуникации, собирают металлоконструкции пролетов и изготавливают промежуточные опоры. Объект готов на 25%, в работах задействованы 65 человек и 27 единиц техники.

До конца года планируется укрупнить металлоконструкции и подготовить дорожное полотно для дальнейшего монтажа. В каждом направлении будет по одной полосе.

Путепровод займет 3,6 километра и обеспечит прямое сообщение между Восточным и Носовихинским шоссе, гарантируя непрерывное и безопасное движение автотранспорта в обход железнодорожного переезда.

Завершить строительство эстакады планируется в третьем квартале 2028 года.