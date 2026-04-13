В Балашихе продолжается строительство путепровода

В городе Балашиха на Ласточкином проезде продолжается возведение путепровода через железнодорожные пути после платформы Черное.

По словам представителя компании-подрядчика АО «МИСК» Артема Филимонова, на объекте уже устроена пятая опора, завершается работа над четвертой. Первая, вторая и третья опоры также находятся в процессе строительства. В работе задействовано 60 человек и 20 единиц техники. Бригада работает над фундаментом и стойками. После завершения этого этапа строители приступят к монтажу металлоконструкций. На 13 апреля готовность объекта составляет около 15%.

Путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе, обеспечит бесперебойное и безопасное автомобильное движение, в том числе для проезда экстренных служб, минуя наземный железнодорожный переезд. Новая дорога будет располагаться параллельно железнодорожному переезду на расстоянии около 400 метров от дороги «Носовихинское шоссе — Черное — Федурново».

Завершить строительство объекта планируют в начале 2028 года. После ввода путепровода в эксплуатацию на участке планируется ликвидировать железнодорожный переезд, что обеспечит бесперебойное движение поездов на Горьковском направлении.