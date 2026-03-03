В Балашихе продолжается строительство нового путепровода

В городском округе Балашиха полным ходом идет строительство важного транспортного объекта — путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД в районе станции Черное. Этот проект призван решить проблему пробок на действующем переезде и соединить несколько крупных микрорайонов.

Общая протяженность объекта составит более двух километров, а длина самого путепровода достигнет 308 метров. Движение по новому мосту будет организовано по двум полосам.

Заместитель руководителя проекта АО «МИСК» Артем Филимонов рассказал, что в настоящее время строители сосредоточены на переустройстве инженерных сетей и возведении опор будущего сооружения. Работы идут в соответствии с графиком — финальная опора (пятая) практически готова, на остальных ведутся буровые работы и устройство фундаментов. Ежедневно на площадке задействовано около 50 рабочих и 20 единиц специализированной техники.

Следующим важным этапом станет завершение строительства всех опор, после чего подрядчик приступит к сборке металлоконструкций пролетного строения.

Строительство началось в декабре 2025 года, и, согласно планам, объект будет сдан в эксплуатацию к середине 2028 года.