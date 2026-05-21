В Балашихе продолжается строительство многопрофильной больницы

По словам инженера компании «МСУ-1» Андрея Ковалева, на строительной площадке ведутся работы по обустройству подземных переходов. Один из них соединит патологоанатомический корпус с основным зданием больницы. Общая площадь перехода составит около 100 квадратных метров.

Особенность конструкции заключается в ее подземном расположении. Переход будет выполнять несколько функций: транспортировку пациентов, перевозку оборудования для операций и перемещение персонала между корпусами. Кроме того, в переходе разместят инженерные коммуникации: сети водопровода, отопления, электричества и другие.

Сейчас на объекте работают бригады ООО «РКС», которые занимаются подключением инженерных сетей. Монолитная конструкция перехода находится в стадии готовности. В дальнейшем ее оштукатурят, покрасят и проведут все необходимые коммуникации.

Завершить строительство подземного перехода планируют в начале 2027 года. Это станет важным шагом в развитии инфраструктуры будущей больницы. Надежное и функциональное соединение корпусов повысит эффективность работы медицинского комплекса и обеспечит удобство для пациентов и персонала.

Строительство многопрофильной больницы в Ольгино ведется при поддержке Президента России. На текущий момент степень готовности объекта превышает 45 %.