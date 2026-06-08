В Балашихе продолжается строительство многопрофильной больницы

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха активно идут отделочные работы на стройплощадке многопрофильной больницы. Степень готовности объекта уже превышает 45%, и строители продолжают трудиться в соответствии с графиком.

На данный момент на строительной площадке задействовано более 700 человек. Прораб компании «МСУ-1» Сергей Кузнецов сообщил, что за последние две недели были сданы основные конструкции атриума в четвертом блоке, где разместится конференц-зал. Кроме того, ведутся работы по возведению монолитных перекрытий и оштукатуриванию подвала.

«Материалы, используемые при отделке, отличаются по качеству от тех, которые применяются при бытовом ремонте. Они влагостойкие, экологичные и износостойкие — от линолеума до панелей и перегородок», — пояснил Кузнецов.

Фасадные работы выполнены на 80%, а более 90% поверхностей во всех корпусах уже остеклены. Началось возведение надземной парковки и морга. Также было принято решение о переносе вертолетной площадки рядом с наземной парковкой, а не на крышу, как планировалось ранее.

Новый медицинский комплекс станет крупнейшим лечебным учреждением на востоке Подмосковья. В круглосуточном стационаре на 1 123 места будет отделение экстренной помощи. Консультативно-диагностический центр сможет принимать 300 пациентов ежедневно.