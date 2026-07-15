В Балашихе продолжается капремонт корпуса подмосковного колледжа «Энергия»

По словам заместителя руководителя Управления строительного комплекса ООО «РКС» Андрея Кириллова, с середины 2025 года в здании уже поменяли перекрытия, коммуникации, инженерные и электрические сети. Сейчас строители монтируют металлокаркас, устанавливают вентиляцию, канализацию и систему отопления. Параллельно идет благоустройство территории и установка уличного освещения.

Заместитель директора по АХЧ колледжа «Энергия» Михаил Гныпа сообщил, что после капремонта в корпусе будет больше учебных классов, появятся буфет и гардероб. Уже закуплено оборудование для лабораторий оптических, фармацевтических и других, приобретен стол «Пирогов». Фасад здания дополнительно утеплен.

Во дворе колледжа строят спортивную площадку с воркаутом. Здание оборудовано пандусами и системами экстренной помощи.

В Центре медицинской подготовки обучаются более тысячи человек. В свой корпус они смогут вернуться в начале 2027 года. Готовность объекта оценивается в 51%.