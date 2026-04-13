Еще 9 дорог реконструируют в Балашихе
В южной части Балашихи возведут и реконструируют девять дорог общей протяженностью около 13 километров. Это часть масштабных мероприятий по модернизации улично-дорожной сети и обеспечению подъезда к строящейся областной больнице.
В Минтрансе Подмосковья сообщили, что планируется реконструкция Носовихинского шоссе, улиц Шестой, Струве, Пролетарской, Бояринова и Керамической. Также построят путепровод через железнодорожные пути в районе станции Черное и соединят улицу Главную с улицей Пригородной.
«Комплекс мер позволит существенно разгрузить южную часть Балашихи, а также обеспечит дополнительный подъезд к новой областной больнице. Суммарно транспортная доступность улучшится для более чем 500 тысяч жителей», — сказал глава министерства Марат Сибатулин.
Сейчас ведется строительство путепровода через железнодорожные пути в районе станции Черное, его строительная готовность составляет 5%. Завершить строительство планируется в 2028 году. Также заключены государственные контракты на выполнение проектных и строительных работ по реконструкции улиц Струве и Шестая.
Для развития транспортного каркаса Балашихи предполагается строительство выездов на Южно-Лыткаринскую автодорогу. Новые выезды будут расположены рядом с микрорайоном Новое Павлино и соединят улицы Керамическую и Бояринова с ЮЛА. Это обеспечит альтернативные маршруты для выезда в южную и северную части города, а также выезды на Северо-Восточную хорду, М-12 «Восток» и Горьковское шоссе.