Еще 9 дорог реконструируют в Балашихе

В южной части Балашихи возведут и реконструируют девять дорог общей протяженностью около 13 километров. Это часть масштабных мероприятий по модернизации улично-дорожной сети и обеспечению подъезда к строящейся областной больнице.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что планируется реконструкция Носовихинского шоссе, улиц Шестой, Струве, Пролетарской, Бояринова и Керамической. Также построят путепровод через железнодорожные пути в районе станции Черное и соединят улицу Главную с улицей Пригородной.

«Комплекс мер позволит существенно разгрузить южную часть Балашихи, а также обеспечит дополнительный подъезд к новой областной больнице. Суммарно транспортная доступность улучшится для более чем 500 тысяч жителей», — сказал глава министерства Марат Сибатулин.