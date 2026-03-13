В Балашихе открыли новое пожарное депо

В церемонии открытия приняли участие начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов, руководитель Главного управления гражданской защиты Подмосковья в ранге министра Сергей Самолевский, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов, а также представители городской администрации и ветераны противопожарно-спасательной службы.

Алексей Павлов подчеркнул важность события для всего гарнизона. По его словам, пожарное депо соответствует всем требованиям, расположено в правильном месте и оснащено необходимым оборудованием. Это позволит спасателям оперативно приходить на помощь жителям города.

Мянсур Якубов вручил начальнику части ключи от новых пожарных автомобилей, пожелав команде успехов в работе и безопасности. Символический ключ от здания депо получил начальник территориального управления Александр Квашнев.

Новое депо предоставляет все условия для комфортной службы дежурного караула. Здесь есть рабочие кабинеты, учебный класс, комнаты для отдыха, столовая, помещения для хранения инвентаря и сушки боевой одежды. Также имеется спортзал, раздевалка и гараж для техники.