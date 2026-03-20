В Балашихе открылась киберспортивная арена для подготовки пилотов

В Ледовом дворце «Арена-Балашиха» состоялось значимое событие — открылась киберспортивная арена SMP Esports. Здесь будут готовить будущих пилотов. Также стартовало новое направление Балашихинской школьной лиги (БШЛ) — фиджитал.

В открытии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, генеральный директор SMP Esports Георгий Кнутов, а также подопечные БШЛ и российские автогонщики: Александр Смоляр, Кирилл Смаль, Константин Сугробов и Ирина Сидоркова.

Киберспортивная арена SMP Esports занимает площадь 200 квадратных метров. Она оснащена 32 компьютерами, 10 профессиональными гоночными симуляторами и 10 симуляторами БПЛА «Квадросим». Кроме того, здесь оборудованы игровая зона, зона радиоуправляемых моделей, зона PlayStation и зона дронов.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что развитием БШЛ в городе занимаются уже три года. Благодаря сотрудничеству с компанией SMP Esports начался новый этап в ее развитии. Появилась дисциплина, в которой уже зарегистрировано более 1000 участников.

Автогонщица Ирина Сидоркова подчеркнула пользу нового центра как тренировочной площадки для пилотов. Она выступает в российской серии кольцевых автогонок и уже успела завоевать титул вице-чемпионки России. Ирина отметила, что тренироваться на гоночных трассах каждый день не всегда удается, а поддерживать форму важно. Новый фиджитал-центр может стать достойной альтернативой.