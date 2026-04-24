Улицу Шестую в Балашихе реконструируют к 2027 году

В городском округе Балашиха стартовала подготовка к реконструкции улицы Шестой. В Минтрансе Подмосковья уточнили, что протяженность участка, который будет реконструирован, составит более 500 метров.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин пояснил: «Проект предусматривает реконструкцию участка дороги от пересечения с улицей Струве до улицы Главной. Здесь расширят дорожное полотно, обустроят тротуары и более 30 новых парковочных мест вдоль дороги. Дорога обеспечит комфортный проезд к строящейся областной больнице, а также к школе и детскому саду».

Работы планируют начать во втором квартале текущего года и завершить в четвертом квартале 2027 года.

В рамках модернизации улично-дорожной сети в Балашихе построят и реконструируют девять дорог общей протяженностью около 13 километров. Среди них — Носовихинское шоссе, улицы Струве, Пролетарская, Бояринова и Керамическая. Также возведут путепровод через железнодорожные пути в районе станции Черное и соединят улицу Главную с улицей Пригородной. Благодаря этим мерам к 2028 году транспортная доступность улучшится для более чем 500 тысяч жителей.