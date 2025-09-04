В Балашихе началась очистка Маланьиного пруда

В Балашихе началась масштабная очистка Маланьиного пруда, популярного места отдыха горожан. Работы проходят в рамках акции «Чистый берег» при поддержке Минэкологии Подмосковья, местной администрации и партии «Единая Россия».
Для очистки используют современную технику, включая амфибию «Труксор», которая убирает лишнюю растительность с поверхности воды. Водолазы очищают прибрежную зону, а министр экологии региона Виталий Мосин лично погрузился под воду, чтобы помочь очистить дно пруда.
К мероприятию присоединились секретарь местного отделения партии Сергей Юров, депутаты Мособлдумы Владимир Шапкин и Александр Орлов, а также жители, активисты и представители «Молодой Гвардии».
