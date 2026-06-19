В Балашихе на стройке многопрофильной больницы начали прокладывать коммуникации

В городском округе Балашиха на строительстве многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино приступили к прокладке коммуникаций. Степень готовности объекта превышает 45%, и работы идут в соответствии с графиком.

На строительной площадке сейчас работают более 700 человек. По словам инженера компании «МСУ-1» Андрея Ковалева, сейчас идет укладка бытовых и технических инженерных сетей, а также водопровода. Трубы устанавливает «Балашихинская коммунальная служба».

Продолжаются отделочные работы в корпусе: возводятся монолитные перекрытия, монтируются слаботочные системы. Фасад отделан и остеклен более чем на 80%, построены стены у наземной парковки. Идут работы по формированию дополнительного полотна внутри периметра и установке капитального ограждения.

Новый медицинский комплекс станет крупнейшим лечебным учреждением на востоке Подмосковья. В нем будут работать более 3000 человек. В круглосуточном стационаре на 1 123 места разместят отделение экстренной помощи, а консультативно-диагностический центр сможет принимать 300 пациентов ежедневно.