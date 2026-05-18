В Балашихе на 45% готова многопрофильная больница

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха продолжается строительство многопрофильной больницы при поддержке Президента России. На объекте уже выполнено более 45% работ.

По словам инженера компании «МСУ-1» Андрея Ковалева, на стройке идут электромонтажные и отделочные работы, а также монтаж слаботочных систем. Строители устанавливают перегородки и прокладывают инженерные коммуникации, в том числе системы холодного и горячего водоснабжения в четвертом корпусе.

Фасадные работы ведутся сразу в нескольких зонах: в главном корпусе, в первом, третьем и четвертом корпусах, а также в наземном паркинге. В патологоанатомическом корпусе выполняют штукатурку стен и черновую отделку.

«Всего в больнице будет установлено около 4 000 дверей, — уточнил инженер. — Они будут двупольные, медицинские. Для операционных установим двери со стеклом».

На стройплощадке сейчас задействовано более 700 человек. Летом строители перейдут к следующему этапу — монтажу СМЛ-панелей для потолков и полов. Также запланированы укладка плитки и линолеума, обустройство лифтовых шахт — всего в больнице будет 43 лифта.

Новый медицинский комплекс станет крупнейшим лечебным учреждением на востоке Подмосковья. В круглосуточном стационаре будет развернуто отделение экстренной помощи на 1 123 места. Консультативно-диагностический центр рассчитан на 300 пациентов ежедневно. Для работы в больнице планируют набрать свыше 3 000 сотрудников, включая 700 врачей.