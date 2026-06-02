В Балашихе идет капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 20

В микрорайоне Павлино городского округа Балашиха продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 20. Завершить работы планируют к осени 2026 года.

Реконструкция проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из регионального бюджета. На данный момент готовность объекта оценивается примерно в 30 %.

На стройплощадке работают около 30 человек. Они завершают работы над кровлей и организуют конструкции перегородок внутри здания. Уже выполнены работы по заливке полов, смонтированы теплые полы, идет установка окон и отделка фасада.

Заместитель директора школы № 12 и куратор дошкольного отделения Екатерина Суханова рассказала, что металлоконструкции для фасада уже установлены. Декоративные панели начнут поступать в ближайшую неделю, после чего строители сразу приступят к монтажу.

Дошкольное отделение было построено в 1984 году, и капитальный ремонт ждали очень долго. Основной причиной для реконструкции стала негодность конструкций крыши.

После завершения ремонта в корпусе появится спортивный зал, которого раньше не было. Также откроют группу раннего возраста. Плановая мощность учреждения составит 280 детей, но в текущих условиях число воспитанников может увеличиться до 370.

Пока что дети временно посещают другие корпуса образовательного учреждения. Те, кто пожелал перевести своих детей в другие образовательные организации, смогли это сделать. На летний период все воспитанники распределены в корпус на улице Бояринова, 34.