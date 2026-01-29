В Балашихе и Реутове коммунальщики продолжили борьбу с последствиями снегопада

В Балашихе и Реутове коммунальщики продолжают работать в круглосуточном режиме, устраняя последствия мощного снегопада. В уборке задействовали несколько десятков спецтехники.

В Балашихе дневные работы по уборке снега легли на плечи коммунальщиков, а в ночное время этим занимаются дорожные службы. Городской округ условно разделили на три сектора, распределив по ним нужное количество машин.

В уборке задействовали 16 комбинированных дорожных машин, 34 МТЗ, свыше 20 погрузчиков и 30 самосвалов. Поставлены задачи по расчистке от снега автобусных остановок, общественных пространств, а также подъездов к школам, больницам и детсадам.

Большая часть снегоуборочной техники вышла на смену в 22:00 28 января, планируя завершить работу ближе к 05:00.

В Реутове в ночной уборке задействовали три дорожные машины, две единицы техники для обработки тротуаров и девять подметально-уборочных МТЗ. Отдельные бригады направили на вывоз снега с улиц и ключевых магистралей.

«Простите, если мы шумим и мешаем вам спать, но без этого невозможно убраться», — отметил начальник отдела дорожного хозяйства МБУ «ХЭУ» Антон Варфламеев.

В Реутове коммунальщики обычно вывозят до 400 кубометров снега за одну ночь. В эту ночь бригады начали расчистку с улицы Октября, считающейся одной их самых интенсивных транспортных артерий города.