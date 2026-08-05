В Балашихе газ подключили к 1500 домам по программе социальной газификации

В городском округе Балашиха сетевым газом пользуются уже жильцы 1500 домовладений. В рамках президентской программы социальной газификации дом семьи Ковальчук‑Шнярук стал юбилейным подключенным объектом.

Программа догазификации активно реализуется в округе. Принято свыше 2200 заявок, заключено 2015 договоров. Газ доведен до границ участков 1800 домовладений, из которых 1500 уже обеспечены газоснабжением.

Подключение газа значительно повышает качество жизни жителей, обеспечивая стабильное отопление, горячее водоснабжение и комфортные условия проживания в частных домах.

Заинтересованные жители могут подать заявку на подключение домовладения к газоснабжению онлайн одним из следующих способов: * через Личный кабинет клиента АО «Мособлгаз»; * на портале «Госуслуги»; * через Единого оператора газификации.

Задать вопросы по программе можно в официальном канале АО «Мособлгаз» в социальной сети ВКонтакте.