В Балашихе благоустроят новые территории по предложениям жителей

Жители Балашихи предложили новые проекты благоустройства общественных территорий. В микрорайоне Павлино уже начали обновлять сквер, где рабочие укладывают новые дорожки и готовят территорию к дальнейшим работам.

Проект вошел в программу после обращений местных жителей. В Московской области при подготовке региональной программы собрали 920 тысяч предложений. Значительная часть из них касается развития парков, скверов и других общественных пространств.

Около 40% наказов жителей Подмосковья связаны с благоустройством. Одним из крупных реализованных проектов стал Вишняковский парк площадью 115 гектаров. Здесь поэтапно создали прогулочные и велосипедные маршруты, лыжную трассу, веревочный парк и зоны отдыха. Также в парке построили сцену для концертов, спектаклей и городских мероприятий.

За последние 5 лет в Московской области благоустроили почти 350 общественных пространств. В их число вошли около 100 парков и лесопарков, порядка 50 скверов и 30 набережных.

В 2026 году работы планируют провести более чем на 70 объектах. Новые инициативы жителей власти рассмотрят при подготовке программы благоустройства на ближайшие годы.