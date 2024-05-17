Фестиваль ГТО пройдет в Балашихе 29 мая | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 17:53 Фестиваль ГТО пройдет в Балашихе 29 мая фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Летний фестиваль ГТО пройдет в Балашихе 29 мая. Он состоится на спортивной площадке в парке «Пехорка-лес».

Как рассказали в подмосковном Минспорте, участниками фестиваля могут стать команды школьников из победителей муниципальных этапов в возрасте от 12 до 15 лет. В программу войдут испытания четвертой и пятой ступеней комплекса ГТО. Это бег на 60 метров, на 1,5 и два километра, стрельа из электронного оружия и другие.

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В этом году фестиваль отметит 10-летие. За 10 лет на сайте комплекса зарегистрировались свыше миллиона человек из Подмосковья.

«На данный момент в мероприятия по выполнению испытаний комплекса ГТО вовлечено свыше 16% населения РФ — это более 22,5 миллионов россиян. Также на сегодняшний день свыше 10 миллионов человек уже получили знаки отличия комплекса ГТО. Напомним, что наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы», — добавили в ведомстве.

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