В автопарке службы благоустройства Щелкова появилась новая спецтехника

Щелковская служба содержания и благоустройства территорий получила новую комбинированную дорожную машину. Уже этой зимой она выйдет на уборку улиц городского округа.

Новая спецтехника создана на базе самосвала КамАЗ-6520. Она оснащена пескоразбрасывателем, щеткой и специальным отвалом для очистки дорог от снега. Конструкция автомобиля позволяет устанавливать на него оборудование для полива и подметания дорог, что дает возможность использовать машину летом после замены навесного оборудования.

Теперь в городской службе благоустройства насчитывается шесть подобных машин, которые предназначены для расчистки магистралей от снега и их противогололедной обработки.

В ближайшее время спецтехнику поставят на учет в ГАИ и начнут готовить к полноценной работе зимой.