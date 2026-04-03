В Мострансавто предупредили о сбоях при оплате проезда банковской картой

В настоящий момент в столичном регионе фиксируются неполадки в работе банковских сервисов, что может стать причиной ошибок при оплате проезда банковскими картами в автобусах. Из-за этого в отдельных случаях банковская карта может автоматически попасть в стоп-лист и временно не будет приниматься валидаторами.

Важно отметить, что «Мострансавто» не блокирует карты пассажиров. Блокировка происходит автоматически на стороне оператора платежных систем и не зависит от действий перевозчика.

Если карта пассажира оказалась в стоп-листе, для восстановления ее работоспособности необходимо выполнить несколько шагов: зайти на сайт оператора оплаты, ввести данные банковской карты, проверить наличие задолженности и оплатить ее, если она есть. После успешного проведения платежа карта автоматически выйдет из стоп-листа, что обычно занимает несколько минут.

На время возможных сбоев компания рекомендует иметь при себе альтернативный способ оплаты проезда — транспортную карту. Если оплата не проходит, не следует прикладывать карту к валидатору несколько раз подряд, так как это может привести к повторным ошибкам обработки платежа.