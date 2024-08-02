Администрация Дубны проведет восемь встреч с жителями округа в августе

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В августе администрация городского округа Дубна проведет восемь выездных приемов жителей. Встречи будут проходить дважды в неделю: каждый вторник и четверг.

Эта работа охватить жителей всех микрорайонов Дубны. Формат выездных встреч с жителями — один из самых удобных для оперативного решения вопросов ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог, образования, здравоохранения и других.

Жители Дубны смогут узнать больше о строительстве нового и расселении аварийного жилья, реконструкции теплосетей и очистных сооружений, благоустройстве дворов и зон отдыха, подготовке школ и детских садов к 1 сентября, работе учреждений здравоохранения.

Первые две выездные встречи пройдут в 17:00 6 августа около дома № 11 на улице Понтекорво и 8 августа сквере ветеранов.

«Ждем всех! Будем продуктивно работать и эффективно решать поставленные задачи», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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