В «Архангельском» пройдет фестиваль новых форм искусств «А-Сияние

4 и 5 июля в пространстве партера перед Дворцом князей Юсуповых в Государственном музее-заповеднике «Архангельское» состоится первый фестиваль новых форм искусств «А-Сияние». В Большом партере парка возведут амфитеатр под открытым небом.

Центральным событием фестиваля станет мировая премьера хореографического спектакля «Сияние» в постановке лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска», хореографа Павла Глухова. Спектакль посвящен последней владелице усадьбы Архангельское, княгине Зинаиде Юсуповой, которую при императорском дворе называли «Сияние».

Партию княгини исполнит народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. В спектакле прозвучат произведения Фредерика Шопена, Отторино Респиги и Мориса Равеля в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова. Дирижер — художественный руководитель оркестра Филипп Чижевский.

В рамках фестиваля также запланированы концертная программа Île Thélème Ensemble с исполнением французской камерной музыки рубежа XIX–XX веков и серия показов фильмов о танце. После показов пройдут дискуссии с российским кинокритиком и журналистом Егором Москвитиным.

Начало спектакля в 21:30. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация и билеты размещены на сайте Государственного музея-заповедника «Архангельское».