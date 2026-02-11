В «Арене Балашиха» стартует турнир «Кубок Юрия Ляпкина

18 января 2026 года в ледовом дворце «Арена Балашиха» начнется XV турнир по хоккею среди детско-юношеских команд «Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина». Двенадцать команд юных хоккеистов будут бороться за главный трофей соревнований в течение четырех дней, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В этом году на лед выйдут команды из Москвы, Московской области, Воронежа, Твери, Орла, а также из Белоруссии: «Балашиха» (Балашиха), «Химик» (Воскресенск), «Спартак» (Москва), «Буран» (Воронеж), «Созвездие» (Воронеж), «Витязь» (Подольск), «Атлант» (Мытищи), «Гранит» (Долгопрудный), «Ледовое Поколение» (Орел), «Тверичи» (Тверь), «Динамо Джуниверс» (Белоруссия) и Школа им. Р. Салея (Белоруссия).

18 и 19 января в Балашихе пройдут регулярные матчи, а 20 января состоятся игры плей-офф. Полуфинальные встречи и финал «Кубка Юрия Ляпкина» состоятся 21 января. В течение турнира в холле ледового дворца для посетителей будут организованы мастер-классы и разнообразные активности. Вход на трибуны свободный.

Традиционный турнир по хоккею проходит в Московской области уже в 15 раз. Домашней ареной соревнований является ледовый дворец «Арена Балашиха», где юных хоккеистов приветствует олимпийский чемпион Юрий Евгеньевич Ляпкин. Турнир проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Торжественное открытие турнира пройдет 18 января на «Арене Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало в 12:00. Вход для зрителей свободный.

Место проведения: городской округ Балашиха, улица Парковая, 2.

