В Апрелевке завершили строительство гостиницы на улице Апрелевской

На территории спортивного комплекса April Club в Апрелевке завершилось строительство гостиницы. Объект расположен по адресу улица Апрелевская, 91. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

В 2021 году на строительной площадке возвели каркас здания, но разрешение на строительство не было получено в установленном порядке. Стройка была остановлена, и сооружение включили в перечень объектов незавершенного строительства.

Недострой, находящийся рядом с федеральной трассой М-3 «Украина» (Киевское шоссе) и жилыми домами, негативно влиял на облик территории. Однако в 2024 году собственник оформил необходимую документацию и возобновил работы.

Сейчас семиэтажное здание гостиницы площадью около 7,5 тысячи квадратных метров полностью достроено. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию. В семиэтажном блоке обустроят 76 номеров, в двухэтажной части откроется ресторан. Подземный уровень отведут под парковку.

Всего на территории Наро-Фоминского городского округа выявили 173 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 115 объектов, что составляет 66 % от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.