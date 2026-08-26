В Апрелевке завершили капитальный ремонт детского сада № 22

В городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа завершился капитальный ремонт детского сада № 22 при «Апрелевской школе №3». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы проводились по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».

В здании площадью 1070,3 квадратных метра отремонтировали кровлю и фасад, заменили системы отопления, вентиляции и канализации. Были проведены внутренние работы и модернизация пищеблока. Входные группы приобрели новый вид. Для дошкольного отделения закуплены новая мебель и оборудование. Изменения коснулись и территории учреждения.

Обновленный детский сад откроется 1 сентября.