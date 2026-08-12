Детский сад №22 в Апрелевке капитально отремонтируют в этом году
В городе Апрелевка городского округа Наро-Фоминск подходит к концу капитальный ремонт детского сада № 22 «Апрелевской школы № 3». Строительная готовность объекта достигла 98%.
В здании уже идут финальные работы: уборка помещений, расстановка мебели и подключение оборудования. На прилегающей территории устанавливают беседки, малые архитектурные формы и проводят озеленение.
Капремонт проводился в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
За время ремонта в детском саду обновили кровлю и фасад, заменили системы отопления, вентиляции и канализации. Также были проведены внутренние работы и модернизация пищеблока. Входные группы приобрели новый вид, а для дошкольного отделения закупили новую мебель и оборудование.
Открытие обновленного детского сада запланировано на 2026 год.