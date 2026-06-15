В Апрелевке завершается капитальный ремонт детского сада

В городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа на финишную прямую вышел капитальный ремонт детского сада, расположенного на улице Пойденко, дом 8. Прораб Александр Кряквин сообщил, что все инженерные коммуникации уже готовы.

Сейчас строители активно занимаются отделкой помещений и фасада здания, а также благоустройством территории. Внутри идут последние этапы ремонта: покраска стен, монтаж навесного потолка и освещения. После установки радиаторов и их подключения к индивидуальному тепловому пункту специалисты приступят к проверке системы отопления на герметичность и работоспособность.

По словам прораба, черновая работа выполнена по всем инженерным системам, включая трубы, электрику и вентиляцию. Готова основа и для охранных и информационных систем — видеонаблюдения, пожарной сигнализации, интернета и домофона. Осталось смонтировать датчики и установить камеры.

До конца недели будут полностью сформированы и покрашены пожарные лестницы, примыкающие к зданию. После этого отделка фасада будет завершена. Несмотря на погодные условия, подрядчик уже приступил к благоустройству дворовой территории. Идет разметка тротуаров, зеленой зоны и игровых площадок. В первую очередь сделают финишное покрытие, затем рабочие проложат основные дорожки с брусчаткой и приведут в порядок входы в здание. Параллельно займутся озеленением: на территории высадят кустарники и деревья, а также сделают газон.

Кряквин подчеркнул, что график работ соблюдается. Открытие обновленного детского сада планируется к началу учебного года.