В Апрелевке завершается капитальный ремонт детского сада

В Апрелевке Наро-Фоминского городского округа подходит к концу капитальный ремонт детского сада № 22, который является частью Апрелевской школы № 3. Более 91 % работ уже выполнено, и открытие обновленного дошкольного учреждения запланировано до конца 2026 года.

Сейчас строители заняты чистовой отделкой помещений, благоустройством территории, ремонтом фасада и кровли, а также монтажом инженерных коммуникаций. Проходят и пусконаладочные работы.

В ходе капитального ремонта в здании площадью более тысячи квадратных метров обновляют кровлю и фасад, полностью заменяют системы отопления, вентиляции и канализации. Выполняют внутреннюю отделку помещений и модернизируют пищеблок. Входные группы получат современный облик, а для воспитанников закупят новую мебель и оборудование. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория детского сада.

Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Семья». После завершения ремонта детский сад будет готов принять воспитанников в современных и комфортных условиях.