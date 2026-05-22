Детский сад № 22 в Апрелевке капитально отремонтируют

На улице Пойденко, 8, в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа продолжается капитальный ремонт детского сада № 22 при «Апрелевской школе №3». По сообщению пресс-службы регионального министерства строительного комплекса, строительная готовность объекта превысила 75%.

Ремонтные работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Задачи осуществляются в соответствии с национальным проектом «Семья».

«Сейчас на объекте завершаются кровельные работы, на треть обновлен фасад — готовность 35%, выполняется отделка на 1 и 2 этажах, монтаж инженерных сетей», — сообщает пресс-служба ведомства.

В здании детского сада площадью 1070,3 квадратных метра заменят системы отопления, вентиляции, канализации. Планируется провести внутренние работы, обновить пищеблок, входные группы. Для дошкольного отделения закупят новую мебель и оборудование. Переделке подвергнется и территория учреждения.