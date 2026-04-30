Детский сад при школе № 3 в Апрелевке капитально отремонтируют к сентябрю

На улице Пойденко, 8, в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, продолжаются работы по капитальному ремонту детского сада № 22 при «Апрелевской школе № 3». По информации пресс-службы регионального министерства строительного комплекса, строительная готовность объекта превысила 70%.

Ремонтные работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Это соответствует задачам национального проекта «Семья».

«В настоящий момент на объекте строители полностью завершили демонтажные работы и ремонт кровли, ведут общестроительные, фасадные и отделочные работы, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — сообщает пресс-служба ведомства.

В здании детского сада площадью 1070,3 квадратных метра планируется отремонтировать кровлю и фасад, заменить системы отопления, вентиляции и канализации. Также будут проведены внутренние работы и модернизация пищеблока. Входные группы приобретут новый вид, а для дошкольного отделения будет закуплена новая мебель и оборудование. Территория учреждения также подвергнется изменениям.