Детский сад № 22 в Апрелевке капитально отремонтируют в этом году

На улице Пойденко, 8, в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа продолжается капитальный ремонт детского сада № 22 при «Апрелевской школе №3». Строительная готовность объекта превысила 80%, как сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Они соответствуют задачам национального проекта «Семья».

«В настоящее время на объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций, продолжаются работы по благоустройству прилегающей к школе территории. Общая строительная готовность — свыше 80%», — отмечает пресс-служба ведомства.

В здании детского сада площадью 1070,3 квадратных метров планируется отремонтировать кровлю и фасад, заменить системы отопления, вентиляции, канализации. Также проведут внутренние работы и модернизируют пищеблок. Входные группы приобретут новый вид, а для дошкольного отделения закупят новую мебель и оборудование. Переделке подвергнется и территория учреждения.

Все работы по капитальному ремонту детского сада будут завершены в 2026 году.