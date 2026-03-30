В Апрелевке оперативно решили вопрос о парковочном месте для семьи с ребенком-инвалидом

Во время прямой линии главы государства житель города Апрелевка обратился с проблемой: семье, в которой растет ребенок-инвалид, требовалось оборудовать специализированное парковочное место рядом с домом. Вопрос оперативно проработали на местном уровне.

Как пояснили в территориальном управлении Апрелевки, заявление от отца ребенка поступило в феврале. После предоставления документов, подтверждающих льготный статус и проживание по адресу, разрешение на парковочное место было выдано в течение десяти дней.

Начальник дорожного отдела и благоустройства Владимир Ермаков уточнил, что необходимый дорожный знак уже установлен. Нанесение разметки с символом инвалидности запланировано на весну — работы будут выполнены при наступлении положительных температур.

Начальник отдела ЖКХ территориального управления Апрелевка Полина Басова добавила, что работа по созданию доступной среды в муниципалитете поставлена на системную основу. Согласно постановлению главы Наро-Фоминского городского округа Романа Шамне, парковочные места для маломобильных групп граждан организованы практически у каждого многоквартирного дома.