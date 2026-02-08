В Апрелевке капитальный ремонт детского сада № 22 выполнят к 1 сентября

В Наро-Фоминском городском округе в городе Апрелевка на улице Пойденко, дом 8 идет капитальный ремонт детского сада № 22. Подрядчики уже завершили демонтаж старых конструкций, убрали деревья и малые архитектурные формы с прилегающей территории. Они полностью заменили крышу и внутренние канализационные сети, залили бетонные полы на первом этаже и отштукатурили стены на втором. Сейчас специалисты возводят новые перегородки и продолжают отделочные работы. На объекте заняты 24 специалиста. Общая строительная готовность составляет 34 %.

К 1 сентября здание площадью более тысячи квадратных метров будет полностью обновлено: фасад, полы, стены, входные группы и инженерные системы преобразятся. Также планируется закупка новой мебели и благоустройство прилегающей территории.

Работы стартовали 1 октября и ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья».