В Апрелевке активно возводят путепровод

В городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа на улице Августовской полным ходом идут работы по строительству путепровода. Специалисты заливают бетон и монтируют железобетонные пролеты для будущего движения автомобилей.

Параллельно укрепляют склоны у дороги — подпорные стенки со стороны улицы Апрелевской готовы уже на 90%. На улице Самохина осталось возвести еще три секции подпорной стены, но приступить к ним строители смогут немного позже — сейчас подрядная организация занимается выносом коммуникаций за территорию строительства.

Одновременно подготавливаются все необходимые документы для получения разрешения на работы на территории РЖД. Как только документы будут утверждены, строители смогут приступить к работам на новом участке.

По словам куратора объекта Дмитрия Пургина, на площадке ежедневно трудятся 35 человек и работают семь единиц техники — экскаваторы, краны и другая спецтехника. График соблюдается, все идет по плану. Сдача объекта запланирована на конец 2026 года.