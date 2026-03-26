В апреле на торги выставят 13 участков сельхозназначения в Подмосковье

В Московской области в апреле проведут торги по продаже 13 земельных участков общей площадью 362,5 гектара. Эти участки ранее были изъяты у недобросовестных землепользователей в Богородском, Коломне, Орехово-Зуевском, Егорьевске и Серпухове.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил: «Участки областной земли выставлены для продажи на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ Комитета по конкурентной политике. Мы ищем новых правообладателей, которые смогут заботиться и использовать данный ценный ресурс по назначению».

Первые торги за участок площадью 47,9 гектара возле деревни Исаково Богородского округа пройдут 8 апреля. Затем 15 апреля будут искать новых хозяев для шести участков площадью от 2,02 до 2,14 гектара в Озерах вблизи деревни Доношово городского округа Коломна (подробнее на [ЕАСУЗ](https://easuz.mosreg.ru/torgi/60632/info)).

16 апреля желающие смогут побороться за два земельных участка площадью два гектара каждый возле деревни Доношово в Коломне, а также за два участка восточнее деревни Запрудино Орехово-Зуевского округа — 78,9 и 189,8 гектара. Еще два участка — 19,2 гектара в муниципальном округе Егорьевск и 9,51 гектара в городском округе Серпухов.

Все участки предназначены для сельскохозяйственного использования и были изъяты у собственников за неиспользование. Изъятие произошло по решению суда, поскольку собственник не приложил усилий для исправления ситуации.