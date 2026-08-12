В АО «Новые материалы и технологии» стартовал курс по керамическим материалам

В компании АО «Новые материалы и технологии» (НТМ) в Сергиевом Посаде начался специализированный обучающий курс для технологов предприятия. Он посвящен современным керамическим материалам.

Вводную лекцию провел Кирилл Мартинсон — лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций за 2024 год. Программа курса разработана совместно с НИИ прикладного материаловедения Концерна «ВКО «Алмаз-Антей».

Директор НИИ, начальник научно-технического центра специальной керамики и ферритов АО «НТМ» Любовь Нефедова считает, что реализация подобных образовательных программ позволяет сблизить научные теоретические знания и практические навыки с технологией производства для достижения высокого качества продукции.

Курс разделен на два формата: онлайн-лекции и практические занятия на площадке АО «НТМ». Преподавательский состав курса включает не только Кирилла Мартинсона, но и ведущих научных сотрудников НИИ — авторов разработок новых керамических материалов для электроники. Это дает технологам АО «НТМ» прямой доступ к актуальным научным данным и передовым практикам.

Обучение организовано в рамках программы повышения квалификации инженерно-технического персонала НТМ. Курс позволяет технологам предприятия не только углубить теоретические знания в области керамического материаловедения, но и адаптировать современные научные подходы к реальным производственным задачам.