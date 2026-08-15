В аквамире Физтех-лицея в Долгопрудном установили морской аквариум

В Технопарке Физтех-лицея в городе Долгопрудный заработал аквамир «Биохимтеха» с морским аквариумом. Это уникальная установка для образовательного учреждения, которая требует постоянного мониторинга параметров воды для сохранения рыб и кораллов.

В системе обитают две рыбы: клоун по имени Немо и желтобрюхая гезиптера Дори. Их поведение заинтересовало сотрудников. Когда один из работников надел оранжевый халат, Немо начала воспринимать его как конкурентку и пряталась. Дори сохраняла нейтралитет. Сейчас Немо постепенно привыкает к новой ситуации, но все еще проявляет тревогу при появлении сотрудника рядом с аквариумом.

Аквамир «Биохимтеха» — это интерактивный зоопарк для детей, где они могут вести дневники наблюдений и учиться ухаживать за животными. Здесь ученики знакомятся с естественными науками. Помимо рыб, в зоопарке живут пауки, змеи, бородатые агамы и аксолотль.

Записаться в кружки зоологии и ветеринарии можно на сайте Технопарка. Там же доступно расписание образовательных смен.