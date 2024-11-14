Еще 10 недоношенных детей выходили в Воскресенской больнице в 2024 году

В ноябре проходит Всемирный день недоношенных детей, который привлекает внимание к проблеме, которая затрагивает десятки семей. В Воскресенской больнице созданы условия для оказания необходимой помощи малышам, родившимся раньше срока.

В акушерском отделении Воскресенской больницы регулярно оказывают помощь недоношенным детям, предоставляя им необходимое медицинское внимание. За последние годы количество таких случаев стабильно растет: в 2021 году было принято восемь недоношенных детей, в 2022 и 2023 — по девять, а за десять месяцев 2024 года родилось уже десять таких малышей.

В случае преждевременных родов и невозможности транспортировки женщины в специализированные медицинские учреждения, в больнице первого или второго уровня делают все, чтобы обеспечить родоразрешение и нужную помощь детям. В Воскресенской больнице имеется современное оборудование, соответствующее всем стандартам, для ухода за недоношенными детьми. После рождения малыша отправляют в Коломенский перинатальный центр или Московский областной перинатальный центр для дальнейшего лечения. Все дети получают необходимую помощь и вскоре благополучно возвращаются домой.

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