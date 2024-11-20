Молодых мам поздравили с Днем матери в Воскресенском роддоме

В Воскресенском роддоме состоялось праздничное событие: торжественная выписка двух молодых мам. Семьи Анфиногеновых и Макеевых приняли поздравления с рождением дочек и наступающим Днем матери.

Заместитель главы округа и координатор проекта «Крепкая семья» Ольга Коротеева пожелала мамам счастья, здоровья и теплоты. Она отметила, что этот праздник объединяет все семьи и напоминает о важности материнской любви. Примечательно, что первыми детьми в обеих семьях стали мальчики, которые также родились здесь.

Мужья с нетерпением ожидали своих жен. Николай Анфиногенов, держа на руках маленькую Есению, не скрывал радости: «Я снова стал папой, папой дочки!» Его жена, Мария, поблагодарила персонал и подчеркнула, что роддом создает атмосферу уюта и безопасности.

В Воскресенске с 2019 года новорожденным вручают памятные медали «Рожденному на Воскресенской земле». С начала этого года здесь приняли 564 родов, включая четыре двойни.

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