В Академии творчества после капитального ремонта прошло праздничное открытие

В городе Ногинск торжественно открыли Академию творчества после завершения капитального ремонта. В церемонии приняли участие воспитанники учреждения, представители администрации и почетные гости.

Для детей подготовили интерактивные зоны в фойе. Ребята увидели шоу мыльных пузырей, смогли сфотографироваться с ними и научились управлять роботом-собакой. Организаторы также представили выставку фотографий, демонстрирующих облик учреждения до ремонта.

Глава округа Игорь Сухин лично проверил состояние отремонтированных кабинетов и пообщался с детьми. Спортсмен сборной России по полевой стрельбе Антон Аристархов оценил обновленный тир, отметив, что в таких условиях он мог бы достичь побед еще раньше.

В ходе капитального ремонта были обновлены кровля, фасад и входная группа. Заменено множество инженерных систем, включая отопление, вентиляцию и канализацию. Построены новые объекты, такие как просторная костюмерная, большая сцена и два стрелковых тира.

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».