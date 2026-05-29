В аэропорту Домодедово открылся полноразмерный авиасимулятор

В международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова появился новый аттракцион — полноразмерный авиасимулятор кабины пилота самолета Boeing 737-800. Это отечественная разработка, которая не имеет аналогов в стране по уровню доступности для широкой публики. Симулятор создан на базе профессиональных тренажеров для обучения летного состава.

Симулятор установлен на подвижной платформе, которая физически передает ощущения от взлета, турбулентности и посадки. Полноразмерная кабина с приборной панелью, идентичной настоящему самолету, и панорамным экраном создает полную иллюзию полета.

«Мы даем возможность нашим гостям почувствовать весь полет: от момента руления по полосе и взлета до набора высоты, снижения, посадки и заруливания к телетрапу», — рассказал пилот-инструктор Радик Галлямов.

На протяжении всего полета в кресле второго пилота находится профессиональный инструктор, который помогает читать приборы и управлять штурвалом. Посетители могут самостоятельно выбирать маршрут и погодные условия. Экстремальные сценарии доступны только под управлением капитана-инструктора.

Авиасимулятор рассчитан на детей от 10 лет в сопровождении взрослого. Желающие могут забронировать время на сайте или приобрести подарочный сертификат.