В аэропортах Подмосковья оштрафовали 143 нелегальных таксистов

С начала 2026 года сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области совместно с линейным управлением МВД России и службой безопасности аэропорта вынесли 143 постановления о штрафах за незаконную деятельность по предложению услуг такси. Общая сумма штрафов составила 715 тысяч рублей.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин напомнил, что поддаваться на уговоры «зазывал» небезопасно, так как водители не имеют необходимых предрейсовых проверок и стажа, а стоимость поездки зачастую выше реальной в несколько раз. Он рекомендовал выбирать официальных перевозчиков такси через агрегаторы, по номеру телефона или в службе такси на стойках в аэропортах.

С 19 августа 2025 года в Московской области введена административная ответственность за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах региона. Согласно поправкам в КоАП МО, специалисты Минтранса Подмосковья могут привлекать нелегальных перевозчиков к ответственности. За предложение нелегальных услуг такси предусмотрены штрафы: 5 000 рублей — на граждан, 20 000 рублей — на должностных лиц и 50 000 рублей — на юридических лиц.

Пользоваться услугами нелегальных таксистов небезопасно. Пассажиры не застрахованы на случай аварии. Автомобиль такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. Дополнительно в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. Перед выходом на линию водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист и обязательный трехлетний водительский стаж.