В администрации Лобни открылась выставка антикоррупционной литературы

В администрации Лобни открылась выставка, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией. Она направлена на информирование о коррупции и наказаниях за нее.

На выставке можно увидеть три раздела. Первый рассказывает о развитии антикоррупционного законодательства в России. Второй посвящен урегулированию конфликтов интересов и мерам ответственности для муниципальных служащих. Третий раздел объясняет, как проводится антикоррупционная экспертиза документов.

Также на выставке представлены книги о воспитании молодежи и антикоррупционном просвещении. Выставка будет работать всю неделю.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые цели развития Московской области на ближайшее время. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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