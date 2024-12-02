В администрации Лобни открылась выставка антикоррупционной литературы

В администрации Лобни открылась выставка, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией. Она направлена на информирование о коррупции и наказаниях за нее.
На выставке можно увидеть три раздела. Первый рассказывает о развитии антикоррупционного законодательства в России. Второй посвящен урегулированию конфликтов интересов и мерам ответственности для муниципальных служащих. Третий раздел объясняет, как проводится антикоррупционная экспертиза документов.
Также на выставке представлены книги о воспитании молодежи и антикоррупционном просвещении. Выставка будет работать всю неделю.