План работы транспорта в снегопад разработали в Лобне

В администрации Лобни прошло совещание по вопросам транспорта. Обсудили ситуацию с дорогами, а также работу городского транспорта в зимний период.

Глава Лобни Анна Кротова рассказала, что за неделю поступило 27 жалоб на содержание дорог. Двадцать три из них уже решены, а еще четыре находятся в процессе. Особое внимание уделяют улицам Ленина, Некрасова и Батарейной, по которым было больше всего обращений. «Мы держим эти участки на контроле», — сообщила Анна Кротова.

Кроме того, обсудили план работы в снегопад. В дни сильных снегопадов, когда слой снега превышает 5 сантиметров, сначала будет работать техника для очистки дорог, а затем они будут обработаны противогололедными материалами.

Что касается пассажирских перевозок, то на этой неделе количество жалоб на «Мострансавто» сократилось на 45 процентов. Из-за поломки одного автобуса № 48 расписание будет скорректировано. В свою очередь, компания «Северный тракт» выполнила все рейсы без жалоб со стороны пассажиров.

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