Встреча главы Чехова с жителями микрорайона Венюково пройдет в доме культуры 19 октября

Выездные встречи руководителя муниципалитета Михаила Собакина с жителями продолжатся на следующей неделе. Основным вопросом для обсуждения станет запуск отопления в жилых домах.

В субботу, 19 октября, в доме культуры «Энергия» состоится прием жителей микрорайона Венюково и окрестных населенных пунктов. Он начнется в 18:00. Горожане смогут задать волнующие их вопросы главе округа и сотрудникам администрации.

Михаил Собакин также проведет встречу с жителями по вопросам обслуживания газового оборудования и социальной газификации. На собрании будет присутствовать генеральный директор «Мособлгаза » Игорь Баранов. Мероприятие состоится в доме культуры «Дружба» 17 октября в 15.00.

Глава муниципалитета ежедневно получает отчеты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций о ситуации с отоплением и выполненных работах. Также Михаил Собакин продолжает традиционные обходы внутридворовых территорий и общественных пространств.

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