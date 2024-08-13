Готовность школ к учебному году проверили в Чехове

Учебные заведения Чехова готовятся к 1 сентября. Все школы округа пройдут проверку на безопасность и наличие условий для образования детей и работы педагогов.

До конца августа комиссия посетит и проверит все школы округа. Кроме того, в муниципалитете стартовала благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Пункт сбора работает в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: Чехов, улица Дружбы, дом № 21. Помочь детям из малообеспеченных семей может любой желающий.

Также в округе объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Чехов. Первую партию груза отправят уже сегодня. Эти и другие вопросы обсудили на общегородском совещании.

Так, актуальной остается подготовка к жилых домов к отопительному сезону и капитальный ремонт двух плотин в деревнях Радутино и Капустино. В Мещерском проверят качество новой дороги к участкам многодетных семей. Также на этой неделе пройдет Кубок губернатора по гандболу и праздник ко дню рождения спорткомплекса «Олимпийский». Кроме того, 15 августа в 18:00 пройдет выездной прием жителей в селе Стремилово.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».